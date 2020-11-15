السجن لملياردير جزائري أدين بقضية اختلاس كبيرة

2020/11/15 | 21:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة جزائرية، الأحد، بالسجن 18 على عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في قضية إفلاس بنك الخليفة، التي تعد إحدى أكبر الفضائح الاقتصادية في تاريخ الجزائر، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية.

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