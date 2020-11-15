رئيس كردستان: ليست لدينا مشكلة في تسليم النفط لبغداد

2020/11/15 | 21:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد رئيس إقليم كردستان العراق، نيجرفان البارزاني، عدم جود إشكالية من تسليم النفط لبغداد.وقال رئيس الإقليم في مؤتمر صحفي حضرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: "نحن مصرون على حل جميع مشاكلنا مع بغداد عن طريق الحوار".وتابع …

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