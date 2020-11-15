2020/11/15 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإتحادات الرياضية بين مؤيد ومستغرب لنتائج فوز الرئيس عبد الإله لـ (الزمان): الأولمبية بإنتظار المصادقة على الإنتخابات للشروع في برنامجها بغداد- ساري تحسين أعلن رئيس اللجنة الاولمبية المنتخب سرمد عبد الاله عن انتظار المصادقة الرسمية على الانتخابات، من قبل الاولمبية الدولية قبل الشروع في تنفيذ البرنامج الاولمبي الذي حدده المرشح قبيل اجراء الانتخابات .وتضمن […]

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