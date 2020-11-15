2020/11/15 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المصارف: المباشرة بصرف مستحقات الشركات المموّلة ذاتياً بدء تسلم رواتب موظفي الدولة وتسريب إنتهاء مواعيد الإطلاق في 30 الجاري بغداد – قصي منذر شرعت المصارف، امس الاحد، بتوزيع رواتب الموظفين المتأخرة لشهري تشرين الاول والثاني غداة اقرار قانون الاقتراض الذي انهى فصلا من المعاناة قاسى خلاله آلاف الموظفين من تعثر اوضاعهم المعاشية واحتياجاتهم الاسرية.وقال […]

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