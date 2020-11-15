2020/11/15 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا: حالات الشفاء تفوق الإصابات بغداد – ياسين ياس أعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس الأحد، عن زيادة حالات الشفاء من فايروس كورونا على عدد الإصابات.وذكرت الوزارة في الموقف الوبائي اليومي الذي اطلعت عليه (الزمان)، أنه (تم تسجيل 2237 إصابة جديدة بكورونا)، مشيرة إلى (تسجيل 47 حالة وفاة).وأضافت أن (2813 حالة تماثلت للشفاء من […]

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