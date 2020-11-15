كورونا: حالات الشفاء تفوق الإصابات


كورونا: حالات الشفاء تفوق الإصابات
2020/11/15 | 21:27 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كورونا: حالات الشفاء تفوق الإصابات بغداد – ياسين ياس أعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس الأحد، عن زيادة حالات الشفاء من فايروس كورونا على عدد الإصابات.

وذكرت الوزارة في الموقف الوبائي اليومي الذي اطلعت عليه (الزمان)، أنه (تم تسجيل 2237  إصابة جديدة بكورونا)، مشيرة إلى (تسجيل 47  حالة وفاة).

وأضافت أن (2813  حالة تماثلت للشفاء من […]

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