2020/11/15 | 21:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]خسرَ منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم بخمسة أهداف مقابل هدف واحد أمام منتخب شباب قطر، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الاحد على ملاعب اكاديمية اسباير في الدوحة، وذلك ضمن تحضيرات المنتخبين لبطولة آسيا تحت 19 عاما والتي ستقام في اوزبكستان بداية العام المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خسارة مدوية لشباب العراق أمام قطر ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خسارة مدوية لشباب العراق أمام قطر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).