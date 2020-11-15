2020/11/15 | 21:28 - المصدر: سفن سكاي

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افاد مصدر أمني، الأحد، بأن قوة أمنية صدت هجوما لتنظيم داعش في أطراف ناحية العظيم شمالي محافظة ديالى.

وقال المصدر في تصريح صحفي إن”مجموعة مكونة من (3-4) عناصر من داعش هاجمت نقطة أمنية في قرية البو مرعي بأطراف ناحية العظيم شمالي ديالى والحدودية مع محافظة صلاح الدين”.

وأضاف أن”القوات المرابطة اشتبكت مع عناصر داعش وأجبرتهم على الفرار”، لافتاً إلى أن”الحادث أدى إلى إصابة منتسبين اثنين من قوات الحشد الشعبي بجروح نقلوا على إثرها إلى مستشفى”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة عنصرين من الحشد الشعبي بهجوم داعشي في ديالى 7 SKY TV.

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