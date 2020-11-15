الاستخبارات تطيح بارهابي قبل دخوله الكرمة وتعثر على عبوات وعتاد في سنجار والرطبة {صور}

2020/11/15 | 21:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اطاحت الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، باحد الارهابيين قبل دخوله الكرمة في الانبار، فيما اعلنت العثور على عبوات ناسفة وكدس للعتاد في سنجار والرطبة.

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