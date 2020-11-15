المنافذ الحدودية ترفع تجاوزات في منفذ ميناء أم قصر

2020/11/15 | 21:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأحد، رفع الكرفانات المتجاوزة وغير المرخصة للتواجد في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي في محافظة البصرة، موضحة ان الإجراء يأتي لتنظيم العمل وفرض سلطة الدولة.

وذكر إعلام الهيئة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (15 تشرين الثاني 2020)، إن "هيئة المنافذ الحدودية في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي في محافظة البصرة، قامت وتنفيذا لتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، برفع الكرفانات المتجاوزة وغير المرخصة للتواجد في الميناء".

وأضاف البيان، أن "هذا الإجراء يأتي لتنظيم العمل في المنافذ الحدودية وفرض سلطة الدولة وحماية الحرم الجمركي وخلق بيئة آمنة لعمل الدوائر العاملة ومنع الأشخاص غير المخولين من الدخول بدون ما يثبت ممارسة عملهم على وفق القوانين والتعليمات".

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