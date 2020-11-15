جسد العراق ينتظر استقبال “سدٍ نهري” في جنوبه.. مؤتمر موسع لدراسة المشروع

2020/11/15 | 21:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشفت الشركة العامة لموانئ العراق، عن توجه لانشاء سد على شط العرب، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل والنتائج المرجوة من هذه الخطوة.

وقال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي لقد عقدنا اجتماعاً موسعا لمدراء موانئ أم قصر الشمالي والجنوبي وخور الزبير وأبي فلوس والمعقل والأقسام التابعة لشركتنا ترأسه المدير العام للشركة لمناقشة الخطة التشغيلية للعام المقبل 2021 .

وأعرب المدير العام للموانئ عن قدرة موانئ العراق على تقديم خدمات جديدة لزبائنها من خلال زيادة الحجم التجاري وابراز دور الشراكة الحقيقة بين القطاع العام والخاص على ان تكون فيها مصلحة الشركة اولاً ، لافتا الى جوانب اخرى متعددة تصب في مصلحة الشركة وان هذا الاجتماع ستلحقه اجتماعات مماثلة اسبوعية لتنفيذ ما تم طرحه اليوم على أرض الواقع بافضل صورة .

مؤتمر لتنفيذ سد نهري على شط العرب

وبيّن مدير عام الموانئ أيضا بحثنا في الاسبوع الماضي مع الدكتورة صفية شاكر مدير مركز دراسات البصرة والخليج العربي في جامعة البصرة إقامة مؤتمر علمي موسع لدراسة تنفيذ سد نهري على شط العرب وقد ابدينا تعاوننا المطلق بالمشاركة في البحوث والدراسات والنقاشات الخاصة بالمشاريع البحثية ومنها مشروع سد نهري على شط العرب.

وذكر الفرطوسي استناداً الى توجيهات وزير النقل والخاصة بالمشاركة وإقامة المؤتمرات والندوات والورش الأكاديمية والاطلاع على الدراسات والأفكار لتنفيذ السد النهري على شط العرب سنعمل مع مركز دراسات البصرة والخليج العربي لتنفيذ مثل هذه المهمة بأفضل الطرق الحديثة والتي تتيح ملاحة بحرية آمنة في موانئ العراق .

من جانبها قالت الدكتورة مديرة المركز ان التعاون بين موانئ العراق ومركز دراسات البصرة والخليج العربي سيكون له أثرا واضحا في العديد من المحاور ومن اهم هذه المحاور هو إقامة مؤتمر يختص بالموانئ والممرات المائية والبحرية بجوانبه الاقتصادية والجغرافية والبيئية والتي من شأنها تطوير حركة الملاحة البحرية في شط العرب .

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