المانيا تفتح مستشفى في السليمانية

2020/11/15 | 21:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الدكتور صباح هورامي المدير العام لصحة السليمانية يوم الاحد، تزايد الاصابات بفايروس كورونا، لافتا الى ان المانيا ستفتح مسشتفى بمدينة السليمانية.

وقال هورامي خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: ان عدد الاصابات بفايروس كورونا بمحافظة السليمانية في تزايد، داعيا المواطنين الى الالتزام اكثر بالتعليمات الصحية والوقائية ضد الفايروس.

واضاف: ان المانيا ستفتح مسشتفى في السليمانية، نهاية العام الجاري، مشيرا الى ان تدشين العمل في بناء المستشفى الذي يتسع لـ 100 سرير، بدأ قبل اشهر، خصص 50 من الاسرة، للاصابات بفايروس كورونا، متمنيا قرب الوصول لعقار ضد الفايروس لكي يستفيد منه جميع المرضى في العالم.

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