2020/11/15 | 21:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قريباً.. توزيع مستحقات الفلاحين من مسوقي الحنطة والشعير) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قريباً.. توزيع مستحقات الفلاحين من مسوقي الحنطة والشعير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).