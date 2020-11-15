القبض على شقيقين أحرقا زوجة أحدهما بعد رشها بالبنزين في ميسان

2020/11/15 | 21:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ميسان

أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم الاحد، القبض على شقيقين اثنين قاما بإحراق زوجة أحدهما.

وذكر اعلام مديرية الشرطة، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، أن منتسبي "مركز من شرطة حطين وبإمرة مدير القسم العميد (كاظم زغير موسى) تمكنوا من القبض على شقيقين بعد قيامهم بحرق زوجة أحدهما بعد رشها بمادة البنزين".

وأضاف البيان، أن "الشقيقين قاما بإحراق الزوجة بمادة البنزين نتيجة خلافات أسرية فيما بينهم، وعلى إثر ذلك نقلت الزوجة الى مستشفى الزهراوي في ميسان لتلقي العلاج".

واشارة مديرية الشرطة إلى "إحالة مرتكبي جريمة الحرق إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل".

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