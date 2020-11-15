عضو بالأمن النيابية: القوات الامريكية قد تنسحب بالكامل من العراق في عهد بايدن

2020/11/15 | 21:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادرأى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، الأحد (15-11-2020)، ان سياسة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، تختلف عن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بالتالي من المتوقع ان يتم سحب القوات الأمريكية من البلاد بشكل كامل. وقال الركابي لـ(بغداد اليوم)،.ان "هناك فارق كبير بين بايدن خارج الرئاسة الأمريكية، وبايدن في الرئاسة، بالتالي عليه مسؤولية كبيرة أمام العالم اجمع، من اجل تصحيح ما اخطأ به ترامب" (وفقا لقوله)، مؤكدا ان "الرئيس الجديد للولايات المتحدة يسعى الى اثبات سياسته، ونجاحها للعالم اجمع". واضاف "رؤيتنا وفق الإستراتيجية الأمريكية الجديدة نتوقع، ان يتم سحب جميع القوات من البلاد"، لافتا الى ان "الحكومة العراقية وعبر القنوات الدبلوماسية مطالبة بالعمل على هذا الملف وتطبيق قرار مجلس النواب القاضي باخراج جميع القوات الأجنبية من البلاد ومنها الأمريكية".وفي وقت سابق من اليوم، كشف المتحدث باسم التحالف الدولي، العقید واین مارتو، عدد القوات الأمريكية العسكرية الموجودة في العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مارتو قوله، إن "القوات الأميركية الموجود في العراق تابعة للتحالف الدولي، وعددها في العراق يبلغ قرابة الـ 3000 عسكري".

وأضاف، أن "مهمة التحالف الدولي مساعدة القوات العراقية في ملاحقة بقايا فلول داعش، والضربات الجوية التي ينفذها التحالف ضد داعش بناءً على طلب الجانب العراقي".

وأشار إلى أن "التحالف الدولي نفذ 37800 طلعة جوية في العراق بالسنوات الست الأخيرة"، مبيناً أن "إعادة تموضع قوات التحالف كان بسبب تسليم بعض القواعد للجانب العراقي".

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