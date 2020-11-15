انقاذ شاب في ميسان بعد نجاح عملية تثبيت كسر في الجمجمة

2020/11/15 | 21:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ميسان تمكن فريق طبي في مستشفى الصدر التعليمي بميسان، الاحد، من إنقاذ حياة شاب ميساني من أهالي قضاء علي الغربي اصيب بكسر في عظم الجمجمة.وقال بيان دائرة الصحة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان” فريقا طبيا برئاسة الدكتور ايفان امجد المرعب اخصائي جراحة الدماغ والحبل الشوكي تمكن من اجراء عملية صعبة انقذ …

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