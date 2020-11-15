صالح العراقي: سائرون كتلة برلمانية تشريعية لا خدمية

2020/11/15 | 21:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعتبر مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاحد، أن كتلة سائرون كتلة برلمانية تشريعية لا خدمية.وقال صالح محمد العراقي في تغريدة له رداً على اسئلة عدة، “سواء كان كتلة الاحرار ام غيرها من الكتل والنواب أم غيرهم من الدرجات الوظيفية مهما علت أو دنت..فإن فسادهم يحتاج الى دليل لا …

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