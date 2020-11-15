الكهرباء: تعرض منزل مدير التوزيع في البصرة لإعتداء بعبوة محلية الصنع

2020/11/15 | 21:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ البصرة أكد اعلام وزارة الكهرباء في البصرة، اليوم الاحد، تعرض منزل مدير التوزيع في المحافظة لاعتداء بعبوة محلية الصنع.واستنكر فرع توزيع الكهرباء في البصرة، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “الاعتداء الذي طال منزل مدير توزيع كهرباء المحافظة، المهندس ياسين عبد الواحد ياسين”.وأضاف، أن “مجهولين قاموا في ساعة متأخرة من …

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