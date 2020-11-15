آلا طالباني : لا توجد مشكلة شخصية بين القادة العرب والكرد

2020/11/15 | 21:50 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكدت النائبة آلا طالباني عدم وجود مشكلة شخصية بين القادة العرب والكرد.وقالت في تصريح متلفز تابعته نينا ان خلاف بغداد - أربيل يتلخص بالملف النفطي ووارداته لافتة الى انه على القادة العرب والكرد الالتزام بالاتفاقيات المبرمة.ودعت طالباني قادة كردستان الى عدم خلق أزمات قومية.واشارت الى ان شركات الاتصالات عليها التزامات ولا نريد معاقبتها./انتهى9

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