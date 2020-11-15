في تصريح متلفز ..البعيجي : ليس هناك اتفاق بين القوى السنية والشيعية ضد الكرد لاقرار قانون الاقتراض

2020/11/15 | 21:50 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ قال النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي ليس هناك اتفاق بين القوى السنية والشيعية ضد الكرد لاقرار قانون الاقتراض.وقال البعيجي في تصريح متلفز تابعته /نينا/ ان ماحصل في البرلمان انتفاضة لانصاف الشعب في قانون الاقتراض مشيرا الى ان شعب كردستان مظلوم بسبب سياسة السلطة في الاقليم التي تتحمل مسؤولية الازمة المالية.واوضح ان كردستان تصدر يوميا 800 الف برميل لا نعلم اين تذهب وارداتها./انتهى9

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