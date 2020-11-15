كورونا يعمق تحركاته حول العراق.. تسجيل إصابات قياسية لم تسجل منذ نيسان الماضي

2020/11/15 | 21:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت وزارة الصحة في تركيا، الاحد، تسجيل 3223 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ 24 ساعة المنصرمة، وهي حصيلة يومية لم تشهدها البلاد منذ شهر أبريل الماضي.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن العدد الإجمالي للمصابين بلغ 414278، فيما ارتفعت الحصيلة العامة من الوفيات في صفوف مرضى كورونا إلى 11507، بعد تسجيل 89 وفاة جديدة منذ أمس السبت.

وتابع البيان أن 3439 مصابا في حالة حرجة، مضيفا أن 2561 مصابا تعافى من مرضه، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 353663.

وفي وقت سابق، أكد وزير الصحة التركي، فخر الجين قوجة، بلوغ جائحة كورونا المستجد في البلاد ذروتها الثانية، حيث سجلت الأجهزة الصحية التركية مرارا خلال الأيام الماضية أكبر عدد من الإصابات بالفيروس والوفيات الناجمة عنه خلال الستة أشهر الأخيرة.

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