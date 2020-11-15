زمن موناليزا الحزينة: الفصل العشرون/ 3 - دلور ميقري

2020/11/15 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري بقيَ شبحُ الموت يخيّم على الزقاق، ليخطفَ هذه المرة روحَ الرجل الطيبّ، حوطيش.



عانى مطولاً من المرض، ما اضطره لتسليم عدّة العمل لابن شقيقته الأصغر.



قبيل وفاته، التفت إلى امرأته فاتي، ليقول بنبرة مَن يتنبّأ بالمستقبل: " كل خوفي على ابننا، لأنه وحيدٌ في هذه الدنيا ".



وكان بالطبع يقصد ذلك الطفل، الذي تبنّاه، وصار الآنَ في الثامنة من عُمره.



الربيبُ، صُدم ذات مرة بطريقة أليمة، لما عيّره أحد الأولاد بأنه ......





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