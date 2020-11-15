أسعار المواد الغذائية تزيد من التضخم في السعودية

2020/11/15 | 21:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للإحصاء الحكومية، أن مؤشر أسعار المستهلك في السعودية ارتفع بنسبة 5.8 في المئة خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2019، مدفوعا بزيادة أسعار المواد الغذائية وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

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