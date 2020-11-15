وزير الزراعة يعلن إلغاء مشروع الاستثمار السعودي في باديّة العراق

2020/11/15 | 21:59 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلن وزير الزراعة محمد كريم، تراجع الجانب السعودي عن مشروع الاستثمار الزراعي في بادية العراق.

وقال الوزير في تصرحات خلال مقابلة تلفزيونيّة، إنّ الوفد السعودي اشترط ضمان ديمومة المياه لـ 50 سنة، لتنفيذ مشروع الاستثمار القائم على إنشاء محطات أبقار على مساحات شاسعة في الأنبار والمثنى والنجف بتكلفة نحو مليار دولار لكل محطة.

وبيّن كريم، أنّ العراق أكد عدم قدرته على ضمان الشرط السعودي، وفق معلومات قدمتها وزارة الموارد المائية عن حجم المياه المتوفرة في البلاد، لتضع حدًا للمفاوضات حول المشروع المثير للجدل.

وحذرت وزارة الموارد المائية، الأحد، من الاستثمارات الزراعية في البادية العراق، بعد جدل حول مشروع سعودي جنوبي العراق.

وقالت الوزارة في بيان، 8 تشرين الثاني/نوفمبر، أن "أنباءً ترد في وسائل الإعلام عن توجه المحافظات المطلة على الصحراء غرب الفرات إلى دعوة المستثمرين المحليين والإقليميين لاستثمار المياه الجوفية وخاصة للأغراض الزراعية التي تحتاج إلى الكثير من المياه دون التنسيق والتعاون مع وزارة الموارد المائية بموجب القانون".

وأضاف البيان، أن الوزراة "هي الجهة القطاعية المسؤولة عن التخطيط لتنمية الموارد المائية المختلفة بشكل مستدام ومنها المياه الجوفية وحمايتها من الاستنزاف والسحب الجائر".

وشدد البيان، أن "خزين المياه الجوفية المستدام متوفر بكميات قليلة لا تتيح التوسع الهائل للاستثمار الزراعي"، مؤكدًا أن "الخزين الاستراتيجي هو حصة أجيال المستقبل من ثروة العراق المائية، وكذلك هو خزين حيوي لتلبية احتياجات مياه الشرب في ظروف الجفاف الاستثنائية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشح المياه الذين يحدثان نتيجة التغييرات المناخية وتزايد عدد سكان العراق".

ودعا بيان الوزارة، المحافظات المعنية إلى التنسيق معها "لغرض رسم خارطة طريق صحيحة لضمان ثروت العراق المائية وتنميتها بشكل مستدام وتحقيق الرفاه لأبناء شعبنا العزيز".

وشهدت الأيام القليلة الماضية، جدلاً واسعًا حول استثمارات زراعية سعودية في بادية العراق الجنوبية، اعتمادًا على المياه الجوفية، حيث هاجمت شخصيات مقربة من طهران، أبرزها نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق وقيس الخزعلي زعيم حركة عصائب أهل الحق، المشروع الذي اعتبرته خطرًا يتهدد ثروة المياه وأمن البلاد "وبابا للاستعمار".

بالمقابل، قالت وزارة الزراعة على لسان الناطق باسمه حميد النايف، إن "المشروع السعوديّ لا يقتصر على زراعة الأعلاف، ولا يستهدف استنزاف المياه الجوفية"، مشددًا في تصريح أن "الحفاظ على المياه الجوفية العراقية من ضمن مسؤوليات الوزارة وخططها، كما أن مشاريع الاستثمار الزراعي مع السعودية يشمل مختلف المحاصيل الزراعية، كمًا ونوعًا".

فيما هاجم مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، المالكي والخزعلي.



وقال إن "الأطراف المقربة من إيران تهدف إلى عرقلة" مشاريع الرياض الاستثمارية في العراق.

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