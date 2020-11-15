وزير الثقافة يلغي حفلاً بسبب تمجيد ’البعث الصدامي’

2020/11/15 | 21:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجّه وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، الأحد، بإلغاء فعالية الاحتفاء الخاصة بالمخرج غانم حميد، "لتمجيده حزب البعث".



وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 تشرين الثاني 2020)، إن "الوزير أمر بإلغاء فعالية الاحتفاء الخاصة بالمخرج غانم حميد، لمتجيده البعث الصدامي، الذي هو فعل محظور دستورياً، وذلك نهج في الوزارة جوهره المحافظة على وحدة نسيج المجتمع العراقي".

‎وتابع، "جاء ذلك بعد أن ارتكب المخرج غانم حميد فعل تمجيد البعث الصدامي أمام مجموعة من الفنانين الشباب في منتدى المسرح في أثناء الإعداد والتحضير اللوجستي لهذه الاحتفالية المقرر إقامتها قريباً على أحد المسارح احتفاءً بالمخرج ولما اعترض عليه الشباب أصرّ على موقفه".

وأضاف البيان، "الجدير بالذكر أنَّ المادة السابعة من الدستور العراقي نصّت على ما يأتي : (يُحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية، أو الإرهاب، أو التكفير، أو التطهير الطائفي، أو يحرِّض، أو يمهِّد، أو يمجِّد، أو يروِّج، أو يبرِّر له، وبخاصةٍ البعث الصدامي في العراق، ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق وينظم ذلك بقانون)".

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