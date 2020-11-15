شاهد بالفيديو: صاحب “جارجر” يهاجم ضباط ومنتسبي “صنفين” من الداخلية.. ويتسبب بضجة في الشارع

2020/11/15 | 22:00 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

هز مقطع فيديو مصور في إحدى الشوارع العراقية وتحديدًا في العاصمة بغداد، مواقع التواصل الاجتماعي بعدما اظهر شخصًا تعدى على القوات الامنية من صنفين مختلفين وهم النجدة وشرطة المرور.

واظهر مقطع الفيديو الذي رصدته “يس عراق”، شخصًا وهو في طور الشجار مع ضباط ومنتسبين من شرطة المرور والنجدة، بعد ايقافه ومحاولة حجز سيارته لارتكابه مخالفة مرورية، الا ان الشخص بدأ بالتهجم وتحدي قوات الامن اثناء تأدية الواجب.

وتسبب المقطع بردود فعل مختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي، لما يعكس من نتائج طبيعية لغياب الدولة التي ينشدها العراقيون بحسب تعبير رواد ومستخدمي مواقع التواصل.

تفضلوا اعزاءنا المتابعين هذه النماذج "المتخلفة" تبحث عن وطن يحكمه القانون وتخالف القانون في نفس الوقت!

القانون فوق الجميع! pic.twitter.com/r0lSclk8r9

— Maan Habib – معن حبيب (@MHabibAhi) November 15, 2020

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