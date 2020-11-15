التربية توضح بشأن دوام اليوم الواحد في الأسبوع وإعلان مهم بشأن أجور المدارس الأهلية

2020/11/15 | 22:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وكيل وزارة التربية فلاح القيسي

20% زيادة عدد الطالبين الناجحين في الدور الثاني

مراقبة الكمامات والتعفير والتباعد بين الطلاب

واصدرنا مجموعة تعليمات لإدارات المدارس

انطلاق الدوام في 29 تشرين الثاني الجاري وليوم واحد في الاسبوع في المدارس الحكومية والأهلية

المدارس الأهلية اجرينا فيها تجربة الدوام لمراقبة التزام الطلبة بالاجراءات الوقائية وأظهرت التجربة ان طلبة الابتدائية اكثر ألتزاما من الثانوية والاعدادية

موازنة التربية صفر والمدارس مكتظة وهذه مشاكل نواجهها

سنعتمد فقط المواد العلمية في إعادتها بدوام اليوم الواحد بالاسبوع

الوزارة عازمة على خفض المدارس الاهلية ونحن بصدد تخفيض الاقساط والاتصال بالجهات المعنية كالضرائب المفروضة عليها

لا نتحمل نتائج الغش الالكتروني في الامتحانات وقطع الانترنت كإجراء احترازي

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