التعليم: خطة لزيادة مقاعد الكليات الطبية.. وتحدد موعد نتائج القبول المركزي

2020/11/15 | 22:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء الاحد، خطة لزيادة مقاعد الكليات الطبية، فيما حددت موعداً لاعلان نتائج القبول المركزي.

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