2020/11/15 | 22:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملا طلال: بعض الاطراف حاولت اختراق التظاهرات للتشويش على مطالب متظاهري تشرين

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