جواد الموسوي في تصريح متلفز : لم نلمس اي اجماع سني على اقالة الحلبوسي

2020/11/15 | 22:21 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ قال النائب عن سائرون جواد الموسوي اننا لم نلمس اي اجماع من المكون السني على اقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.



واضاف في تصريح متلفز تابعته نينا ان الوقت الحالي غير جيد لتغيير رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للظروف التي يمر بها البلد./انتهى9

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