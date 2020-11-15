الطب العدلي في نينوى يتسلم جثتين تعودان لشابين غرب الموصل

2020/11/15 | 22:21 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/ اعلن مصدر في مركز الطب العدلي في نينوى عن تسلمه جثتين تعودان لشابين غرب الموصل.وقال المصدر للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/أن"الطب العدلي تسلم جثتين تعودان لشابين في عقد العشرينات في قرية اسكي موصل ".واضاف ان"الطب العدلي تم التحفظ على الجثتين لحين تسليمهما الى ذويهما بعد التعرف عليهما "./انتهى

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