ایران والعراق .. افق التعاون ومستقبل العلاقات

2020/11/15 | 22:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الدفاع العراقي عصر السبت الماضي على راس وفد عسكري رفيع الى العاصمة الايرانية في زيارة تحمل أبعاد كثيرة على المستوى الأمني بالإضافة إلى الأبع...

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