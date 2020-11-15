2020/11/15 | 22:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- واع

أكد وكيل وزارة التربية فلاح القيسي، اليوم الأحد، أن معدلات نجاح طلبة السادس الإعدادي في الامتحانات النهائية هذا العام، تمثل حالة طبيعية في ظل جائحة كورونا.

وقال القيسي في برنامج المحايد الذي تبثه العراقية الإخبارية، أن "مديرية الكرخ الأولى احتلت المركز الأول على العراق بنسبة 45%".

وأضاف أن "لدينا خطة لزيادة الطاقة الاستيعابية للتخصصات الطبية"، مبيناً أن "نحو 4 آلاف مقعد خصصت لكلية الطب في العام الماضي ونسعى لزيادتها".

وأشار القيسي إلى أننا "نعاني من مخرجات وزارة التعليم العالي في أغلب مؤسسات الدولة".

وذكر : "نحن بصدد تخفيض الضرائب على المدارس الأهلية لتقليل أجور الطلبة".

بدوره قال مدير الدراسات والتخطيط في وزارة التعليم إيهاب عباس، خلال البرنامج نفسه، إن "عدد الناجحين في الدور الأول لمرحلة السادس الإعدادي بلغ 133 ألف طالب، وعدد الطلبة الذين تجاوزت معدلاتهم الـ95 في العام الحالي بلغ 27 ألف طالب".

وأضاف القيسي أن" نسبة الطلبة المشاركين في امتحانات الدور الأول هذا العام أقل من العام الماضي".

وتابع, أن "أكثر من 6 آلاف طالب حصلوا على معدلات أعلى من المئة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية والتعليم توضحان أسباب ارتفاع معدلات النجاح لمرحلة السادس إعدادي ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية والتعليم توضحان أسباب ارتفاع معدلات النجاح لمرحلة السادس إعدادي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).