التعليم العالي تكشف عدد الطلبة الذين تجاوزت معدلاتهم الـ 95

2020/11/15 | 22:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاحد، عدد الطلبة الذين تجاوزت معدلاتهم الـ 95 في العام الحالي.

وذكر مدير الدراسات والتخطيط في وزارة التعليم إيهاب عباس في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “عدد الناجحين في الدور الأول لمرحلة السادس الإعدادي بلغ 133 ألف طالب”.

واضاف ان “عدد الطلبة الذين تجاوزت معدلاتهم الـ95 في العام الحالي بلغ 27 ألف طالب”.

وبين ان “نسبة الطلبة المشاركين في امتحانات الدور الأول هذا العام أقل من العام الماضي”، موضحا ان “أكثر من 6 آلاف طالب حصلوا على معدلات أعلى من المئة، كما ان نحو 4 الاف مقعد خصص لكلية الطب في العام الماضي ونسعى لزيادتها”.



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