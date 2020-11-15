الهند وأفغانستان تنفيان مزاعم باكستان بتدريب إرهابيين لمهاجمتها

2020/11/15 | 22:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت كابول ونيودلهي، الأحد، صحة اتهامات باكستان للهند بتمويل جماعات "إرهابية" وتدريبها على الأراضي الأفغانية، بعد إعلان إسلام آباد عزمها "عرض أدلة دامغة" على تورط الحكومة الهندية في أنشطة "إرهابية" تطال باكستان، أمام الأمم المتحدة.

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