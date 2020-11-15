3 آلاف مقاتل أمريكي في العراق.. التحالف يفسر التحركات العسكرية الأخيرة

2020/11/15 | 22:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأكد المتحدث باسم التحالف الدولي واين مارتو، الأحد، أن عدد القوات الأمريكية في العراق لا يتجاوز 3 آلاف مقاتل.

وقال المتحدث في تصريح، 15 تشرين الثاني/نوفمبر، إنّ "القوات العراقية حققت انتصارات عظيمة وفي أماكن صعبة من الناحية التضاريسية".

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وبيّن، أن حركة القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق، مؤخرًا، جاءت في إطار "عمليات إعادة تموضع".

وأشار مارتو، إلى أن "مهمة التحالف الدولي هي مساعدة القوات العراقية في ملاحقة بقايا فلول داعش"، مؤكدًا أن الضربات الجوية التي ينفذها التحالف تجري بناءً على طلب من بغداد.

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