كشف معلومات للمرة الأولى.. ملا طلال يعلن التعرف على قتلة هشام الهاشمي

2020/11/15 | 22:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

‎أعلن أحمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، التعرف على قتلة الخبير الأمني البارز هشام الهاشمي، عقب ضبط دراجاتهم النارية في إحدى مناطق العاصمة بغداد.

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