ملا طلال: جهات قامت بتهريب قتلة الهاشمي إلى خارج العراق

2020/11/15 | 22:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد أحمد ملا طلال الناطق باسم رئيس الوزراء، اليوم الاحد، انه تم التعرف على اثنين من المشاركين بقتل الشهيد هشام الهاشمي، وهناك جهات قامت بتهريب القتلة إلى خارج العراق والحكومة تعهدت بملاحقة القتلة وسيتم جلبهم من خارج البلد.

وقال ملا طلال، في تصريحات على القناة الرسمية، ” ان “تظاهرات تشرين أحدثت تحولا مهما بالسياسة العراقية”، مبينا ان “من حق الشباب ممارسة حقهم الدستوري بالاعتراض على السياسات الخاطئة”.

واضاف ملا طلال، ان “بعض الأطراف حاولت اختراق التظاهرات للتشويش على مطالب تشرين الحقة“، لافتا الى ان “التنسيقيات هي من قررت إنهاء الاعتصام ولم يكن رفع الخيم قسرا“.

واوضح، ان “هناك شبه تطابق بين مطالب المتظاهرين والمنهاج الحكومي”، مبينا ان “الحكومة شكلت لجنة تحقيق من 5 قضاة للتحقيق بكشف قتلة المتظاهرين“.

ولفت الى ان “الحكومة أرسلت تعديل قانون مؤسسة الشهداء لتعويض شهداء وجرحى تشرين”، مشددا على ان “الدولة اعترفت بحدوث عمليات قتل للشباب المتظاهرين وهذا لم يحدث سابقا“.

وتابع، ان “الكاظمي وعد بملاحقة قتلة الهاشمي، وتم التعرف على اثنين من المشاركين بقتل الشهيد هشام الهاشمي، وهناك جهات قامت بتهريب القتلة إلى خارج العراق والحكومة تعهدت بملاحقة القتلة وسيتم جلبهم من خارج البلد“.

واكد ملا طلال، ان “الحكومة حريصة على أن تكون الانتخابات المقبلة واقعية وطلبت اقتراض 41 تريليونا لتغطية النفقات الضرورية“.

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