ضبط شاحنتين مخالفتين عند مدخل بغداد

2020/11/15 | 22:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الاحد عن قيام قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى بالتعاون مع شرطة الكمارك بضبط (٢ )شاحنه واحده منها محمله بزيوت محركات والثانيه بمواد غذائيه ( فلفل وباذنجان وخيار) مخالفه لشروط الاستيراد .

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