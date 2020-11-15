ملا طلال يكشف تفاصيل لأول مرة عن جريمة اغتيال الهاشمي

2020/11/15 | 22:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء أحمد الملا طلال عن خيوط ومعلومات قد تؤثر على طبيعة تحقيق بجريمة قتل الخبير الامني هشام الهاشمي.

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