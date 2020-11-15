الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال احد “الارهابيين” في القائم

2020/11/15 | 22:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ الانبار اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد، عن اعتقال احد “الارهابيين” في القائم.وقالت الاستخبارات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “استمرارا لنهج العمليات الاستباقية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٨ واستخبارات لواء المشاة الالي ٣٢ من القاء القبض على أحد الارهابيين في …

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