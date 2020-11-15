طقس العراق.. أمطار غزيرة في عدة محافظات خلال الساعات المقبلة

2020/11/15 | 22:36 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تشير التنبؤات الجوية، الأحد، إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي في مناطق متفرقة من البلاد، مع توفر فرص تساقط الثلوج في بعض المناطق الحدودية. وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي، في إيضاح تابعه “النور نيوز” إن “خرائط الطقس تشير إلى حالة جوية محدودة تتأثر بها مناطق متفرقة من البلاد الليلة ويوم غد، حيث …

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