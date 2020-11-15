الحرس الثوري الإيراني: سننتقم ونثأر لمقتل سليماني في الميدان

2020/11/15 | 22:49 - المصدر: قناة التغيير

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تعهد الحرس الثوري الإيراني بالانتقام والثأر لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

تصريحات الحرس الثوري جاءت على لسان قائده حسين سلامي خلال لقاء جمعه بوزير الدفاع العراقي الذي يجري زيارة إلى طهران بهدف تعزيز التعاون.

وذكر سلامي خلال اللقاء أن الانتقام لمقتل سليماني سيكون في الميدان، مشيرا إلى أن إيران لن تتجاوز الرد على مقتله.

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