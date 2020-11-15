2020/11/15 | 22:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس البيرو بالوكالة مانويل ميرينو استقالته الاحد بعد خمسة أيام من توليه منصبه، في خطوة أعقبتها احتفالات في العاصمة ليما بعد تظاهرات مناهضة له ولعزل سلفه مارتن فيزكارا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس البيروفي بالوكالة يعلن استقالته بعد احتجاجات وعنف) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس البيروفي بالوكالة يعلن استقالته بعد احتجاجات وعنف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).