الهرب من منزل الحريم - مذكرات السيدة السويدية ارورا نيلسون 6 /8 - مؤيد عبد الستار

2020/11/15 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مؤيد_عبد_الستار ترجمة موجزة وعرض لمذكرات السيدة السويدية ارورا نيلسون التي تزوجت من الشاب الافغاني عاصم خان ابن رئيس وزراء افغانستان في عهد الملك أمان الله خان وأصبح اسمها رورا عاصم خان .6 منزل الحريم عبارة عن غرفة بطول 5 م وعرض 5 ,2 م ،مع عدة سجادات مفروشة على الارض، سقف الغرفة من أغصان شجر البامبو والطين وجدرانها طينية بائسة.بحثت عيوني عن باب آخر،لم أجـد غير باب واحد دخلنا منه ، ولا توجد سوى ك ......





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