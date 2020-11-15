مفاجأة مدوية في القصر الحكومي بالمنطقة الخضراء

2020/11/15 | 23:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف الناطق باسم رئيس الوزراء احمد ملا طلال عن مفاجأة مدوية بشأن القصر الحكومي.

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