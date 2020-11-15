ملا طلال: تعرفنا على قتلة هشام الهاشمي

2020/11/15 | 23:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 21 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء، أحمد ملا طلال، الاحد، تعرفنا على اثنين من قتلة هشام الهاشمي، مشيرا إلى ان جهة قامت بتهريبهما خارج العراق بعد يوم من مقتله.

وقال ملا طلال، في لقاء متلفز مع وسائل اعلام رسمية تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (15 تشرين الثاني 2020)، وأضاف، عن قضية الهاشمي: "لدينا خيوط والكشف عنها يضر القضية الان، وصلنا للدراجات النارية ومسكناها وتعرفنا على شخصين من الاربعة الذين اغتالوا".

وتابع، ان "أحدى الجهات هربت الاثنين الى خارج العراق والاستخبارات العراقية تلاحق هؤلاء وستعيدهم".

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