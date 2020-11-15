العراق ومصر يتفقان على زيادة المنح الدراسية والاعتراف بالشهادات والجامعات بين البلدين

2020/11/15 | 23:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اتفق وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب ونظيره المصري خالد عبد الغفار، اليوم الاحد، على زيادة المنح الدراسية للطلبة العراقيين والاعتراف المتبادل بالشهادات والجامعات بين البلدين.

وقال بيان للوزارة تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “اجتماع مشترك عقد بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب ونظيره المصري خالد عبد الغفار عبر دائرة الكترونية مغلقة بمشاركة مدير دائرة البعثات والعلاقات الثقافية حازم طاهر باقر”، مبينا ان” الطرفين ناقشا أهمية تطوير التعاون العلمي والأكاديمي والثقافي بين البلدين واستعرضا آليات التفاهم والتنسيق التي منها زيادة عدد الجامعات المصرية الحكومية المعترف بها ضمن دليل جامعات الابتعاث والنفقة الخاصة فضلا عن دارسة ومناقشة المنح الدراسية المصرية للطلبة العراقيين وزيادتها من خمسين الى مئة منحة”.

وأكد عبد الصاحب، على “أهمية بلورة واستكمال مشروع الملحقية الثقافية العراقية في القاهرة وتذليل الاجراءات المتعلقة بالتأشيرة الممنوحة للطلاب العراقيين”.

واتفق الطرفان، على “زيادة المنح الدراسية للطلبة العراقيين والاعتراف المتبادل بالشهادات والجامعات بين البلدين، كما اعربا عن تأييدهما الإشراف المشترك بين الجامعات العراقية ونظيراتها المصرية وتوفير مناخات البحث العلمي المتبادل بين الأساتذة المصريين والعراقيين، وتفعيل الشراكة في المراكز البحثية بين البلدين”.

وناقش الطرفان، بحسب البيان، “مقترحا يتضمن إنشاء الجامعة العراقية المصرية على وفق اليات تحقق مساحة التعاون الاكاديمي والعلمي بين بغداد والقاهرة”.

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