ملا طلال يكشف تفاصيل جديدة لجريمة اغتيال الهاشمي

2020/11/15 | 23:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي يوم الاحد، عن تفاصيل جديدة لجريمة اغتيال الخبير الامني هشام الهاشمي.

وقال ملا طلال في تصريح تلفزيوني، تابعه PUKmedia: انه تم الوصول الى الدرجات النارية التي نفذت بها الجريمة في منطقة ببغداد وتعرفنا على أثنين من الأربعة المشاركين بالاغتيال وتشير التحقيقات الى ان جهة ما هربت ، هؤلاء القتلة الى خارج العراق ولم يصل الينا ان هذه الجهة ترتبط بجهة سياسية.

واضاف: ان رئيس الوزراء عازم على القبض عليهم وملاحقتهم واعادتهم الى البلد وتقديمهم الى العدالة، مشيرا الى انه تم التعرف على اثنين من قتلة هشام الهاشمي.

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