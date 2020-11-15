المتحدث باسم الكاظمي: لا يمكن الاضرار بموظفي اقليم كوردستان

2020/11/15 | 23:17 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء الاتحادي يوم الاحد، انه لا يمكن قبول الاضرار بموظفي اقليم كوردستان بسبب الخلافات السياسية، لافتا الى ان استقطاع حصة 250 الف برميل من حصة الاقليم.

وقال ملا طلال في تصريح تلفزيوني، تابعه PUKmedia: ان الحكومة تحتاج الى اقرار الموازنة المالية لعام 2021 سريعا حتى لا تتأخر الرواتب، موضحا، ان الحكومة طلبت اقتراض 41 ترليون دينار لتغطية النفقات الضرورية، لكن تحديد 12 ترليون وفق قانو الاقتراض تكفي لسد الرواتب حتى نهاية السنة الجارية.

واضاف: ان رواتب موظفي الاقليم لم تمر في قانون الاقتراض، موضحا، ان الاتفاق بين حكومتي الاتحادية والاقليم ينص على دفع 320 مليار دينار وهذه المبالغ محسوبة وفق الموازنة المالية لعام 2019.

واكد انه لا يمكن قبول الاضرار بموظفي الاقليم بسبب الخلافات السياسية، لافتا الى ان الحكومة تستقطع حصة 250 الف برميل والواردات الاتحادية من حصة الاقليم.

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