وزير التعليم ونظيره المصري يتفقان على زيادة المنح الدراسية للطلبة العراقيين

2020/11/15 | 23:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اتفق وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم عبد الصاحب، اليوم الأحد، مع نظيره المصري خالد عبد الغفار، على زيادة المنح الدراسية للطلبة العراقيين والاعتراف المتبادل بالشهادات والجامعات بين البلدين.

وذكرت وزارة التعليم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "هذا الاتفاق جاء خلال الاجتماع المشترك بين الطرفين عبر دائرة الكترونية مغلقة بمشاركة مدير دائرة البعثات والعلاقات الثقافية حازم طاهر باقر، حيث ناقش الطرفان أهمية تطوير التعاون العلمي والأكاديمي والثقافي بين البلدين واستعرضا آليات التفاهم والتنسيق التي منها زيادة عدد الجامعات المصرية الحكومية المعترف بها ضمن دليل جامعات الابتعاث والنفقة الخاصة فضلا عن دارسة ومناقشة المنح الدراسية المصرية للطلبة العراقيين وزيادتها من خمسين الى مئة منحة".

وأكد عبد الصاحب، بحسب البيان، "أهمية بلورة واستكمال مشروع الملحقية الثقافية العراقية في القاهرة وتذليل الاجراءات المتعلقة بالتأشيرة الممنوحة للطلاب العراقيين".

وأعرب الجانبان، عن "تأييدهما الإشراف المشترك بين الجامعات العراقية ونظيراتها المصرية وتوفير مناخات البحث العلمي المتبادل بين الأساتذة المصريين والعراقيين، وتفعيل الشراكة في المراكز البحثية بين البلدين".

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